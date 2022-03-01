يتدفق اللاجئون إلى كل مساحة فارغة بمحطة قطار بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، هاجرين حياتهم كلها في أوكرانيا، في الوقت الحالي.

الخسارة وعدم اليقين هو رفيق دائم للاجئين الجدد، وفي بعض الأحيان فإن المواساة البسيطة هي كل ما يأملون بالحصول عليه.

تحاول بولندا توفير ذلك، إذ أن هناك منشورات تقول: أعزاؤنا الأوكرانيين، نحن في انتظاركم على الجانب البولندي من الحدود. مرحبًا بكم في بولندا.

البعض الآخر يقدم وظائف، حتى أن العائلات البولندية تقدم غرفًا في منازلها، لكن بعض اللاجئين يقولون إنه لا يتم الترحيب بالجميع ومساعدتهم بأذرع مفتوحة.

