تمكن مراسل CNN ماثيو تشانس من مقابلة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية، حيث تحدثا عن عدة قضايا من بينها جولة المناقشات التي جرت مؤخرًا بين أوكرانيا وروسيا بشأن وقف الصراع.

وكشف تشانس أن المقابلة كانت في مكان سري في وسط مدينة كييف، وأنه "كان لابد لنا من مقابلة القوات الأوكرانية المدججة بالسلاح في موقع معين، وأخذونا بسيارتهم إلى قبو مبنى في مكان ما في وسط المدينة. كان علينا السير عبر هذه الممرات شديدة الظلمة، كلها كانت مكدسة بأكياس رمل".

كما أشار إلى أن "قوات أمن كانت في كل مكان، حتى كنا في أعماق مبنى ضخم في وسط مدينة كييف، وهو أحد المواقع التي يمكث فيها فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، عندما تقصف القوات الروسية البلد، وبالطبع، عندما تقصف العاصمة كذلك".

أما عما بدا عليه شكل الرئيس الأوكراني، فقال مراسل شبكتنا إن زيلينسكي كان "يبدو شاحبًا جدًا. يبدو متعبًا، عيناه حمراوين، ولم يتمكن من حلق ذقنه".