انضم العقيد في حرس ولاية كاليفورنيا جون سبنسر إلى مذيع CNN، دون ليمون، لمناقشة ما يمكن أن يحدث عندما يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا المناطق الحضرية، وكيف أن القتال في هكذا مواقع سيكون بمثابة "كابوس" للجيش الروسي رغم أعدادهم الكبيرة.

وقال سبنسر إن "قد تكون أكبر قوة عسكرية، لكن الجيش الروسي ليس الأفضل، وحتى في أفضل الجيوش، إذا تمكنت من استدراجهم إلى المناطق الحضرية، فسيكون كابوسًا حيًا لهم".

وأضاف "في المعارك الحضرية، تحتاج خمس أضعاف عدد الجنود لمواجهة مدافع واحد. لذلك إذا قمت بحساب أعداد المقاتلين، حتى إذا لم تحسب المدنيين داخل كييف، فما يجلبه بوتين ليس كافياً".

وتطرق سنسبر إلى أنه "حتى لو عددت القوة الكاملة التي وضعها في أوكرانيا، 190 ألف جندي، فإن التحالف الأمريكي الذي كان في العراق، كنت واحدًا منهم وتمركزت في شمال العراق، وكان جزءًا من الغزو الذي أطاح ببغداد، كان العدد قرابة 177 ألف جندي، وسأقول لكم، العراق ليست أوكرانيا. كانت العراق بدفاعات خفيفة، بالكاد كانت موجودة، ورغم ذلك كان الأمر جحيمًا".

وانتهى الخبير العسكري بالقول "هناك احتمال أن ياخذ هذا الأمر منحى سيئًا حقًا للجيش الروسي، وهو ليس الأفضل، لقد أظهروا فعليًا كيف أنهم لم يكونوا مستعدين.. الأمر يتعلق بالإرادة، كل الحروب تتعلق بإرادة كلا الجانبين، وقدرتك على عكس إرادتك على الطرف الآخر. الأوكرانيون لديهم الإرادة لدفع الثمن النهائي. الروس، كما تعلمون، وأنا أعلم، ليس لدى الجنود الروس الإرادة لدفع الثمن النهائي، هم محبطون بالفعل، ولم يكونوا على علم بالخطة مع دخولهم".