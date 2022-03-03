ماذا سيحل ببوتين إن قرر استخدام سلاح نووي؟ مسؤول سابق في الناتو يوضّح

تحدث القائد السابق في حلف شمال الأطلسي ريتشارد شيريف عما سيواجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال قرر استخدام سلاح نووي في الصراع بين بلاده وأوكرانيا، مؤكدًا أن الناتو لديها الرادع المطلق، ومشيرًا إلى أن هذا الأمر "سيؤدي إلى العقاب الشامل على شعبه".

وقال شيريف إن "أي تلميح عن استخدام بوتين للأسلحة النووية سيؤدي إلى العقاب الشامل على شعبه".

أما عن الأحداث التي تتكشف على أرض الواقع في المعارك، أشار شيريف إلى أن "هذا يمثل إخفاقًا للقيادة الروسية، والروس يبرهنون على أنهم ليسوا جيدين عسكريًا. إنهم أقوياء جدًا، لنكن واضحين. لديهم معدات جيدة جدًا، لكنهم يظهرون عدم قدرتهم على تحريك القوات الكبيرة. إنه عمل معقد. هذا يتطلب حسًا حربيًا، ويتطلب تدريبًا معقدًا".

وأضاف القائد السابق في الناتو أنه "في الواقع، ما يظهرونه هي عقلية سوفيتية لا أعتقد أنها ترقى إلى مستوى الطلبات. ومع ذلك، يجب ألا نأمن لذلك بالضرورة، لأنهم سيتعلمون وسيتعلمون بسرعة كبيرة. العامل الآخر هو العامل المعنويات، وهو مهم حقًا".