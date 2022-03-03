تحدث مراسل CNN، نك باتون والش، عن المشهد في مدينة خيرسون الأوكرانية، مشيرًا إلى أن عمدة المدينة توصل إلى نوع من الاتفاق مع من وصفهم بـ"الرجال المسلحين"، وفي حال استيفاء الشروط "فبإمكان العلم الأوكراني أن يرفرف في خيرسون".

وبحسب منشور للعمدة على فيسبوك، فإنه "يُسمح للأشخاص فقط بالتنقل في جميع أنحاء المدينة خلال اليوم. يمكن للمشاة أن يتجولوا واحدًا تلو الآخر، بحد أقصى شخصين، ويجب عليهم التوقف عند الأمر الأول"، وأوضح مراسل شبكتنا اعتقاده بأن المنشور يشير إلى أوامر من الجنود الروس.

كما أشار والش إلى أن القوات الروسية، رغم توقف تقدمها العسكري في شمال البلاد، إلا أنها شهدت زخمًا أفضل في الجنوب. كما بيّن المراسل الأوضاع في كل من مدينة ميكولايف، وهي المدينة الرئيسية التالية بعد خيرسون، بجانب الأوضاع في أوديسا.