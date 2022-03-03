قال الناشط الأوكراني والمغني، سفياتوسلاف فاكارجوك، إن الوضع في مدينة خاركيف الأوكرانية أشبه بساحة معركة من الحرب العالمية الثانية على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الدمار يجعل المدينة تبدو وكأنها تعرضت لقصف من "العدو الأكثر شراسة بعد 3 سنوات من المواجهة".

وأكد فاكارجوك أن الكثير من معالم المدينة تعرض للدمار، مشيرًا إلى أن "خاركيف، من الناحية النفسية والعاطفية، سيئة للغاية".

بالمقابل، أكد الناشط الأوكراني أن المعنويات عسكريًا مرتفعة، وأن "جميع المدافعين والجيش لدينا واثقون تمامًا، ولن يستسلموا، ولن يُحاصروا، هم مستعدون للدفاع عن المدينة، ويقولون إن الروس لن يأخذوها أبدًا".