وصف رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأوضاع التي تشهدها أوكرانيا بـ"حالة غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أن الوكالة تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين في أوكرانيا لضمان أمن وسلامة المرافق النووية في البلاد.

وأكّد غروسي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية منخرطة بشكل كامل في هذا الوضع بسبب دورنا التقني في ضمان سلامة وأمن المرافق النووية في جميع أنحاء العالم".

كما أشار إلى أن "ما يجعل هذا الوضع غير مسبوق هو أن هذه هي المرة الأولى، في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي تحدث فيها عملية عسكرية شاملة وسط عدد كبير من المرافق النووية، بما في ذلك مفاعلات نووية أو مواقع كبيرة تتضمن 15 مفاعلًا يوفر مالا يقل عن 50٪ من الطاقة التي يتم إنتاجها واستهلاكها في أوكرانيا".

وأضاف "هناك دائمًا خطر يتمثل في أن النشاط العسكري قد يؤثر على المواقع، أو قد يكون هناك بعض التعطيل في التشغيل الطبيعي لأي من هذه المرافق والتي قد تؤدي إلى مشكلة أو حادث. لهذا سميته غير مسبوق".