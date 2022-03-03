زيلينسكي يوجه دعوة تفاوض لبوتين: اجلس وتحدث معي.. أنا لا أعض

طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمقابلته والتفاوض بشأن إنهاء الغزو الروسي على بلاده.

وقال زيلينسكي "نحن لا نهاجم روسيا، لا نخطط للهجوم عليها. أي ضمانات؟ بشأن الناتو؟ لسنا أعضاء في الناتو، لا نملك أسلحة نووية. ماذا عساي أن أقدم لشخص ما؟ إنها قنبلة معلومات أخرى. ماذا عساي أن أقدم؟ ماذا تريد منا؟".

وأضاف "اترك أرضنا رجاء. إذا كنت لا تريد الخروج الآن، اجلس على طاولة المفاوضات. أنا متفرغ. اجلس، لكن ليس على بعد 30 مترًا مثلما فعلت مع ماكرون وشولز. أنا جارك. لا أحتاج أن أكون على بعد 30 مترًا".

واستطرد زيلينسكي قائلًا "أنا لا أعض. أنا رجل عادي، اجلس معي وتحدث، مما أنت خائف؟ لا نهدد أي أحد، لسنا إرهابيين، لا نسرق البنوك، ولا نستولي على أراضي الآخرين".