مقطع فيديو درامي ومأساوي من خاركيف. إذ كان مدني أوكراني يتحدث وهو يلتقط فيديو عبر هاتفه قبل أن يقاطعه دوي انفجار وقصف كثيف.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يقول "يا رفاق، أريد أن أبلغكم، لقد صرفنا كل النقود، كل المحطات في روست عادت منظمة، وقمنا بشراء وتوصيل بعض الأغراض، سننزل إلى المترو الآن.. لذا إن كانت هناك عملية جمع مال أخرى …"، حينها سقط صاروخ في منطقة قريبة منه قبل أن يتناثر الحطام فوق رأسه، بينما حاول الرجل الاحتماء.

وتتعرض خاركيف الآن للهجوم منذ عدة أيام، والتقط هذا الفيديو عندما تعرض مبنى مجلس خاركيف للضرر قبل بضعة أيام.