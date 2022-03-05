زيلينسكي منددًا برفض الناتو فرض حظر جوي في أوكرانيا: قمته ضعيفة ومشوشة

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر حسابه على فيسبوك: "الناتو تعمد عدم تغطية أجواء أوكرانيا"، وأضاف أن "دول الناتو أوجدت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى عدوان روسي ضد الحلف".

وقال الرئيس الأوكراني إن " قادة الناتو أعطوا الضوء الأخضر لقصف المزيد من المدن والقرى الأوكرانية، برفضهم تطبيق منطقة حظر طيران".

ووصف زيلينسكي قمة الناتو، التي عقدت الجمعة وتم اتخاذ القرار برفض تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا بأنها "قمة ضعيفة ومشوشة".