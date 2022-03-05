سيلفي جديد للرئيس الأوكراني: لم أهرب وأنا في مكتبي

في رسالة مصورة جديدة، رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على مزاعم فراره من أوكرانيا، قائلًا إنه لا يزال في كييف، ونشر زيلينسكي مقطع الفيديو على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام الجمعة، مؤكدًا أنه لم يفر من البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني "ترد معلومات كل يومين تفيد بأنني هربت من مكان ما - هربت من أوكرانيا، من كييف من مكتبي. كما ترون، أنا هنا في مكاني، أندريه بوريسوفيتش هنا. لم يهرب أحد إلى أي مكان. مضيفًا "نحن هنا نعمل".

وقال مازحا: "نحن نحب الركض ولكن ليس لدينا الآن وقت لذلك، لتمارين القلب المختلفة".