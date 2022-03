فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مأوى في كييف، حيث قابلت مارتا، التي نشرت هذا الفيديو، فتاة صغيرة تسمى أميليا.

قالت أميليا لمارتا إنها تحلم بأن تكون مغنية على المسارح الكبيرة، وقالت مارتا إنها ردت بالقول: لم لا تبدئين الآن؟

وبدأت الطفلة بالغناء، حيث أدت أغنية "Let it go" من سلسلة ملكة الثلج "فروزن" بالأوكرانية.