قالت الناشطة الروسية والعضو المؤسس في الفرقة الروسية "الشغب الأنثوي"، ناديشدا تولوكونيكوفا، إن العقوبات ضد الكرملين ودعم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمر مهم حاليًا، مشيرة إلى أن ما نراه يتكشف في أوكرانيا حاليًا سببه بشكل جزئي تراخي المجتمع الدولي إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقالت الناشطة الروسية في حديثها "عندما غزا بوتين شبه جزيرة القرم في 2014 وضمها، بدأ حربًا في شرق أوكرانيا. سمعنا الكثير من التصريحات الكبيرة من المجتمع الدولي، لكن لسوء الحظ لم يعقبوا ذلك بأفعال".

مضيفة "ولم يشعر بوتين ومقربيه من الأوليغارش بأنهم عانوا من الغزو في أوكرانيا، وأعتقد أن ما نشاهده الآن في أوكرانيا يعود جزئيًا إلى تراخي المجتمع الدولي مع ما حدث في أوكرانيا في عام 2014".