قد تسميه تهويلًا أو تمويهًا أو مجرد تهديد مشؤوم، ولكن بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع أعضاء طاقم من الخطوط الجوية الروسية أيروفلوت، وجه تحذيرًا مشؤومًا.

وقال بوتين إن "الكثير مما يحدث وما نراه الآن هو بالطبع طريقة لمحاربة روسيا، والعقوبات التي تفرض تعادل إعلان الحرب الآن. شكرا لله أن هذا لم يحدث بعد".

يأتي ذلك مع قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي برحلة غير معلنة إلى موسكو، السبت، حيث التقى لثلاث ساعات مع الرئيس بوتين. تفاصيل الاجتماع لم يفصح عنها بعد.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا إسرائيل إلى التوسط في الجهود المبذولة للتغلب على وقف حاسم.