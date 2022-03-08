زيلينسكي يظهر لأول مرة في مكتبه بكييف منذ بدء الغزو الروسي

ألقى الرئيس الأوكراني كلمة مدتها تسع دقائق من خلف مكتبه في القصر الرئاسي حيث تحدث عن الهجمات الروسية على الممرات الإنسانية وحول الجولة الثالثة من المحادثات التي عقدت مع روسيا، من بين مواضيع أخرى.

قال زيلينسكي: "كان لدينا اتفاق بشأن الممرات الإنسانية. هل نجحت؟ لا، الدبابات، عملت الدبابات الروسية بدلاً منها. صواريخ "غراد" الروسية، المناجم الروسية. حتى أنهم قاموا بتفكيك الطريق الذي تم الاتفاق على نقل الغذاء والأدوية للناس والأطفال إلى ماريوبول عبره".

وأضاف: "واليوم أجروا الجولة الثالثة من المفاوضات في بيلاروسيا، وأود أن أقول، الثالثة والأخيرة، ومع ذلك فنحن واقعيون، وسنواصل الحديث والحث على مزيد من المفاوضات".