من المستحيل عدم ملاحظة أن العديد من السيارات الروسية التي تغزو أوكرانيا تحمل علامة مميزة. الشاحنات والدبابات والمركبات القتالية والهندسية واللوجستية تتقدم من خلال أوكرانيا رُسم عليها الحرف "Z" المطلي بشكل واضح باللون الأبيض. لقد لاحظ الناس الذين يتعرضون للغزو ذلك.

في حرب لا يرفع فيه من يريدون الغزو العلم الوطني، فإن هذا الرمز اكتسب أهمية.

ففي فعالية رياضية مؤخرًا، تسلم المتنافس الروسي إيفان كولياك ذو الـ20 عامًا ميداليته البرونزية مرتديًا زيًا يحمل علامة "Z" بشكل بارز على صدره، وكان يقف بجوار رياضي أوكراني. وصفه الكيان الرياضي الحاكم بأنه سلوك مروع.

وسواء كان صدفة أو متعمدًا، أصبح الحرف غير الموجود في الحروف الأبجدية الروسية رمزًا أيقونيًا لغزو بوتين وحملة البروباغاندا للفوز بدعم شعبه.