مقطع فيديو جديد حصلت عليه CNN يُظهر هجومًا أوكرانيًا على دبابات روسية خارج العاصمة، كييف، حيث يزعم الجيش الأوكراني أنه تغلب على فوج دبابات روسي بجانب قتل قائده.

وشاركت القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا مقاطع فيديو تظهر آثار الهجوم، والتي تظهر الدبابات المدمرة مشتعلة هناك.

ووصف الجنرال الأمريكي السابق، بول إيتون، في مقابلة لشبكتنا، الهجوم بأنه "كمين منظم"، مضيفًا "في أي وقت تضع فيه دبابات في منطقة حضرية، لابد أنك ستكون محاطًا ومبعثرًا، ومن الواضح أن القائد تفاجأ بكمين خطط وله ونفذ بشكل جيد باستخدام أسلحة مضادة للدبابات".

وأشار الجنرال السابق إلى أن "اقتران ذلك بأي شيء يمكنك القيام به بالمروحيات أو الدعم الجوي القريب سيوفر لك الأمور التي رأيناها للتو الآن".