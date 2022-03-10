جنرال أمريكي سابق: القوات الروسية غير كفؤ بشكل غير متوقع

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، بول إيتون، إن القوات البرية الروسية في أوكرانيا كانت "غير كفؤ بشكل غير متوقع"، مشيرًا إلى أنها قللت من شأن المقاومة الأوكرانية.

وقال إيتون إن التقديرات تظهر اقتراب عدد الجنود الروس القتلى "من نصف جميع الخسائر من قبل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان"، مضيفًا "لم يكونوا قادرين على تنفيذ مناورات الأسلحة المشتركة، ولا يمكنهم إعادة تزويد قواتهم الأرضية".

وأكد الجنرال المتقاعد أن الروس قللوا "بشكل كبير من تقديرهم لعدوهم، وقللوا من صعوبة التحرك في أوكرانيا، ونرى ذلك يتكشف في أوكرانيا بشكل يومي".