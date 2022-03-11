شاهد كيف رد زيلينسكي على اتهامات روسيا لأوكرانيا بالتحضير لهجوم كيماوي

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتهامات روسيا لبلاده بالتحضير لهجوم كيماوي قائلًا إن ذلك "يجعله يشعر بالقلق حقًا، لأننا اقتنعنا مرارًا وتكرارًا: إذا كنت تريد معرفة خطط روسيا، فراجع ما تتهم روسيا الآخرين به." مضيفًا أن "نشر مثل هذه الاتهامات في وسائل الإعلام الروسية يظهر أنهم هم من لديه القدرة على ذلك. الجيش الروسي، الخدمات الخاصة الروسية. يظهر أنهم يريدون ذلك. لقد فعلوا بالفعل مثل هذه الأشياء في بلدان أخرى. بشكل مماثل! لقد أعلنوا بأنفسهم، ونظموا أنفسهم، واشتكوا هم أنفسهم. وسوف يفعلون ذلك مرة أخرى."