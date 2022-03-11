يبدو فلاديمير بوتين منعزلاً وغامضًا بشكل متزايد، لكن الرئيس الروسي لم يكن دائمًا بهذه الطريقة وفقًا للخبير الدكتور سام غرين، مدير معهد روسيا وبروفيسور في السياسات الروسية في كلية كينجز لندن.

وبيّن غرين أن جزءًا من غموض بوتين "استراتيجي"، مشيرًا إلى أنه "يحاول أن يجعل من الصعب للغاية على خصومه، سواء داخل روسيا أو خارجها، تخمين نواياه أو التعبئة ضده ، الذي يشرح في هذا الفيديو التغيرات التي طرأت على بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا".

كما أضاف "من الواضح أن الكثير من الناس يتساءلون عما إذا كان بوتين قد تغير، في فهمه للعالم أو في قدرته على فهم العالم. الحقيقة هي أننا كنا نراقب بوتين الآن لمدة 20 عامًا أو أكثر وهو في السلطة، وقد تغير".

وأكد الخبير أن بوتين الآن "يعتقد حقًا أن روسيا سوف تتفكك إذا لم تكن هناك دولة قوية جدًا قادرة على السيطرة على، إن لم تحتكر، معظم الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة".