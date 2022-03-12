من إعدام 81 مدانًا في "قضايا إرهاب" بالسعودية، وموقف أمريكا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا بالأسلحة الكيماوية، ورسالة من أغنى رجل أعمال في روسيا بوتين، وصولا إلى عدد الضحايا المحتمل "خلال ساعات" إذا حدثت حرب نووية بين أمريكا وروسيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ أحكام الإعدام بحق عشرات الأشخاص، السبت، قائلة إنهم كانوا على صلة بتنظيمي داعش والقاعدة، إضافة إلى جماعة الحوثي في اليمن.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن "إن الشعب الأمريكي متحد، والعالم موحد"، مضيفًا أن بلاده تقف إلى جانب شعب أوكرانيا." في مواجهة الغزو الروسي، ووجهت صحفية سؤالا لبايدن، مفاده، "هل ترد أمريكا عسكريًا إذا شنت روسيا هجوما كيماويا بأوكرانيا؟"، ليرد عليها "إن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية" في غزوها لأوكرانيا.

حذر فلاديمير بوتانين، أغنى رجل أعمال روسي، الكرملين من مصادرة أصول الشركات التي فرت في أعقاب غزو أوكرانيا، قائلاً إن مثل هذه الخطوة "ستعيد البلاد إلى الوراء لأكثر من 100 عام".

عندما يتم إيقاف تشغيل شيء كبير مثل محطة الفضاء الدولية، لا يتم دفعه بعيدًا في الفضاء. بدلاً من ذلك، يتم إرساله مرة أخرى إلى أحد أكثر المواقع النائية على وجه الأرض “نقطة نيمو” حيث سيسقط الحطام المشتعل فيه والذي لن يبدو كقذيفة مدفع ولكن ستكون شظايا لدى دخولها المجال الجوي للأرض والتي تعتبر الموطن الأخير لأكثر من 263 قطعة من الحطام الفضائي منذ عام 1971.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته جامعة برينستون الأمريكية يكشف ما سيحصل في حال اندلعت حرب نووية بين أمريكا وروسيا.