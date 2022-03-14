قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الضربة الجوية الروسية القاتلة على قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من لفيف بأوكرانيا، والتي كانت على بعد أميال فقط من الحدود البولندية، تظهر أن فلاديمير بوتين محبط بسبب تقدم قواته.

وأشار سوليفان إلى أن بلاده حذرت "منذ ما قبل حدوث هذا الغزو في فبراير أن خطط هذا الغزو اشتملت هجوم روسيا على جميع أنحاء أوكرانيا. جنوب أوكرانيا وشرق أوكرانيا، ونعم، غرب أوكرانيا. هذا لا يمثل مفاجأة للاستخبارات الأمريكي ومجتمع الأمن القومي".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن "ما يظهره هو أن فلاديمير بوتين محبط بسبب حقيقة أن قواته لا تحرز التقدم الذي يعتقد أنها ستقوم به في المدن الرئيسية، بما في ذلك كييف، وأنه يوسع عدد الأهداف، وأنه يتصرف بغضب وأنه يتسبب في ضرر أكبر في كل جزء من البلاد".

وأضاف "ما أوضحه الرئيس بايدن منذ البداية هو أننا لن نرسل قوات عسكرية أمريكية للقيام بنشاطات في أوكرانيا، ولا توجد قوات هناك حاليًا، لكننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو حتى مع تقديمنا المساعدة العسكرية للمقاتلين الأوكرانيين الذين يدافعون بشجاعة عن منازلهم ومدنهم".