سير زيلينسكي إلى مستشفى لزيارة جنود مصابين.. ما رسالته إلى بوتين؟

نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو له وهو يسير إلى مستشفى ليزور جنودًا مصابين.

وعلق العقيد المتقاعد والمحلل العسكري في CNN، سيدريك لايتون، على المقطع، والرسالة التي قد يبعثها الفيديو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا إن "الرسالة التي زيلينسكي يرسلها هي: أنا قائد أوقات الحرب. أنا هنا من أجل قواتي. أنا هنا من أجل وطني. ما يفعله هو بشكل واضح دفعة معنوية لأولئك الجنود الأوكرانيين".

وأشار لايتون إلى أن المقطع بمثابة "رسالة إلى بوتين بأن زيلينسكي لن يتم إخضاعها أو يتم إجباره على الرضوخ بسبب التقدم الروسي في أرض المعركة".