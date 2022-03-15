من عقوبات روسية على بايدن ومسؤولين أمريكيين، والضغوط على البيت الأبيض لنقل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا، وانتقادات من الأمم المتحدة لأحكام إعدام قد ترقى لـ"جريمة حرب" بالسعودية، ومصير متظاهرة اقتحمت بث مباشر روسي بلافتة مناهضة لغزو أوكرانيا، وصولا إلى ما يتوقعه الخبراء في العام الثالث من جائحة فيروس كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
ضغط الكونغرس الأمريكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن للمساعدة في التوسط في نقل الأسلحة السوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، بما في ذلك طائرات ميغ المقاتلة وأنظمة صواريخ أرض - جو اس – 300 الروسية الصنع، لاستعادة السيطرة مرة أخرى على مجالها الجوي.
يبدو أن الأمور تتحسن مع دخول الولايات المتحدة العام الثالث من جائحة "كوفيد-19". ولا تزال اللقاحات فعالة بشكل جيد في إبقاء الناس على قيد الحياة وعدم دخولهم إلى المستشفى، وهناك زيادة في إمكانية الوصول إلى الفحوصات والعلاجات.