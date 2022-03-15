من عقوبات روسية على بايدن ومسؤولين أمريكيين، والضغوط على البيت الأبيض لنقل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا، وانتقادات من الأمم المتحدة لأحكام إعدام قد ترقى لـ"جريمة حرب" بالسعودية، ومصير متظاهرة اقتحمت بث مباشر روسي بلافتة مناهضة لغزو أوكرانيا، وصولا إلى ما يتوقعه الخبراء في العام الثالث من جائحة فيروس كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نُشر الثلاثاء، إن روسيا فرضت عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين أمريكيين آخرين.



بعضها قد يأتي من دول عربية.. ضغوط على بايدن لنقل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا

ضغط الكونغرس الأمريكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن للمساعدة في التوسط في نقل الأسلحة السوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، بما في ذلك طائرات ميغ المقاتلة وأنظمة صواريخ أرض - جو اس – 300 الروسية الصنع، لاستعادة السيطرة مرة أخرى على مجالها الجوي.



انتقدت السعودية.. الأمم المتحدة: الإعدام بدون محاكمة عادلة قد يرقى لـ"جريمة حرب"

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، السعودية إلى إلغاء عقوبة الإعدام مشيرة إلى أن إعدام المسجون دون تلقيه محاكمة عادلة قد يرقى إلى مستوى "جريمة حرب".



اختفت لفترة.. شاهد ما قامت به متظاهرة ضد غزو أوكرانيا ببث مباشر لتلفزيون روسي

علمت شبكة CNN من محامي المتظاهرة التي حملت لافتة مناوئة للغزو الروسي لأوكرانيا أثناء بث مباشر، الاثنين، أنه تم العثور عليها في موسكو.



إليكم ما يتوقعه الخبراء في العام الثالث من جائحة فيروس كورونا

يبدو أن الأمور تتحسن مع دخول الولايات المتحدة العام الثالث من جائحة "كوفيد-19". ولا تزال اللقاحات فعالة بشكل جيد في إبقاء الناس على قيد الحياة وعدم دخولهم إلى المستشفى، وهناك زيادة في إمكانية الوصول إلى الفحوصات والعلاجات.