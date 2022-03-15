فيديو يظهر قصف مدفعيات أوكرانية لقوات روسية متخفّية وسط أشجار كثيفة

علّق العميد المتقاعد كيفين رايان على مقطع فيديو التقط بطائرة مسيّرة يظهر ما يبدو أنه قصف مدفعي أوكراني على قوات روسية مختبئة وسط أشجار في غابة.

وقال العميد المتقاعد إن "هذا الفيديو أكثر تعقيدًا حتى من عثور الطائرات المسيرة على المركبات وإطلاق النار عليها"، مضيفًا "يصعب معرفة ذلك من الفيديو - لكنني عددت 20 ضربة أو انفجار على الأقل. لذا فإن هذا وابل من المدفعيات قادم من موقع آخر".

وأكّد رايان على أن "الطائرة المسيّرة للمراقبة وتطلع وحدة مدفعية مواقع الأهداف وهي تعمل سويًا. هذا أمر معقد ويظهر الكثير من التدريب من الجانب الأوكراني".