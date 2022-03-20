في حديثه إلى جيم أكوستا مراسل CNN بعد ظهر يوم السبت، دعا الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة أوكرانيا باعتبارها "رمزًا للتضامن" خلال جولته إلى أوروبا الأسبوع المقبل.

وقال بوروشنكو، الذي وصف بايدن بأنه "صديق جيد جدًا له وصديق جيد جدًا لأوكرانيا"، إن زيارة بايدن ستكون "خطوة صائبة للغاية لإثبات أن العالم بأسره يقف مع أوكرانيا ضد روسيا".

كما دعا بوروشنكو إلى زيادة العقوبات ضد روسيا. وأضاف: "نحتاج إلى إعطاء خطوات إضافية لزيادة العقوبات وزيادة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا لجعل بوتين يعود إلى روسيا".

من المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بروكسل لحضور قمة الناتو في 24 من شهر مارس/آذار الحالي.