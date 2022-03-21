انتكاسة أخرى لجيش فلاديمير بوتين، تقول القوات الأوكرانية إنهم دمروا عددًا من المركبات الروسية، ولكن صدقوا أو لا تصدقوا، قد يستخدم الجيش الأوكراني بعضها قريبًا.

إذ تعمل إحدى وحدات الدفاع الأرضي في أوكرانيا على إصلاح الأجهزة العسكرية الروسية التي يتم الاستيلاء عليها. ويعمل الميكانيكيون يومًا بعد يوم، ويستخدمون أجزاء الخردة عادة، لإعادة المركبات المدرعة إلى ساحة المعركة.

وفي حين أن بعض المركبات استولي عليها أثناء المعركة وقتل الطاقم الروسي أو أسروا، غالبًا ما يتخلّى الجنود الروس عن معداتهم ويندفعون بعيدًا، إذ يشير نائب قائد الوحدة، يوري، إلى أن "الجنود الروس خائفون ومعنوياتهم متراجعة، إنهم خائفون من الانفصال عن بعضهم البعض، لأنهم يتعرضون لإطلاق النار من وراء كل شجيرة. نسميها سفاري. يقوم الصيادون المدنيون الآن بمطاردة الروس الذين هربوا عبر الغابات".