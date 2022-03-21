تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين في جبال جنوب الصين، حيث كانت تقل على متنها 132 راكبًا، وفقا لإدارة الطيران المدني الصينية.

ويذكر أن الصين لم تتعرض لحادثة تحطم طائرة مميت، منذ عام 2010 عندما قتل 44 شخصًا في انحراف طائرة ركاب عن المدرج، لكن في العشرين عامًا الماضية أو نحو ذلك فإن الصين تحسنت بالفعل في سجل السلامة في السماء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدابير مراقبة الحركة الجوية الأكثر صرامة وكذلك إلى حد كبير لأسطول الطائرات الحديث العهد.

ويوافينا ويل ريبلي مراسل CNN بالتفاصيل المتوفرة لديه على الهواء مباشرة.