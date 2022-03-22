مناظرة بين جمهوريين تأخد منحى صادما.. شاهد انفجار مرشحين بوجه بعضهما

تواجه مرشحان جمهوريان لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي أثناء مناظرة تمهيدية، حيث اتهم أمين الخزانة السابق جوش ماندل المستثمر المصرفي مايك غيبونز بنقل أعمال من أوهايو إلى الصين وامتلاك أسهم في النفط الصيني.

الاتهامات أدت إلى حدوث تبادل حاد بين الجانبين، وذلك خلال مؤتمر للمرشحين استضافته مجموعة FreedomWorks.

نفى غيبونز مزاعم ماندل، وبعد المناظرة، أكمل المرشحان تبادل الانتقادات اللاذعة عبر حملتيهما.

إليكم الحوار الذي دار بينهما:

غيبونز: لم أشتر الأسهم شخصيا.

ماندل: لقد كسبت الملايين منها يا سيدي.

غيبونز: لا أعتقد أنني صنعت الملايين من أي شيء، أود لو أنني جنيت الملايين من شراء سهم تشاينيز بترو. أولًا…

ماندل: شنغهاي شيندا وتشاينيز بيترو.

غيبونز: قد لا تفهم هذا لأنك..

ماندل: أفهمه بشكل تام.

غيبونز: لا ليس صحيحًا، لم تعمل أبدًا في القطاع الخاص من قبل.

ماندل: أفهمه.. لقد عملت، سيدي.

غيبونز: لا تعلم شيئًا!

ماندل: جولتان في العراق. لا تقل لي أنني لم أعمل.

غيبونز: تراجع إلى الوراء يا صديقي وإلا..

ماندل: تراجع أنت.

غيبونز: أنت تتعامل مع الشخص الخطأ.

ماندل: تتعامل أنت مع الشخص الخطأ. راقب ما سيحدث. راقب ما سيحدث.