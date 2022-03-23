تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، في مقابلة حصرية مع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وضغطت عليه بشأن الغزو الروسي وما إن كانوا يحققون أهدافهم في أوكرانيا.

وأشار بيسكوف في المقابلة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لم يحقق أهدافه بعد، ونحن نتحدث عن عملية عسكرية خاصة مستمرة، وهي تسير وفقًا للخطط بشكل صارم، وكانت هناك أهداف قد تم تحديدها من قبل".

وفيما يتعلق بانخفاض معنويات الجنود الروس، قال بيسكوف "يجب أن نتحدث أولًا عن أسباب هذه العملية، لأن الحديث عن معنويات جيشنا... أنتم تديرون معلومات تأتي من وسائل إعلام مختلفة ومن استخباراتكم. لكن من المحتمل أن عليكم التشكيك في هذه المعلومات. عليكم التشكيك فيها وعليكم التفكير فيما إن كانت صحيحة أم لا".

وردت أمانبور على المتحدث باسم الكرملين، قائلة "إليك الأمر سيد بيسكوف. الاستخبارات التي تنبأت بحدوث الغزو تبين أنها صحيحة فعلًا رغم ما قلتموه لنا من قبل الكرملين. لذا لنتجاوز هذا الأمر".

كما تطرق بيسكوف إلى أهداف بوتين، مشيرًا إلى أن "هناك أهداف رئيسية للعملية، وهو معرفة قدرات الجيش الأوكراني وهذا سبب استهداف جيشنا لأهداف عسكرية فقط في الأراضي الأوكرانية، وليس أهدافًا مدنية. الجيش الروسي لا يستهدف أهدفًا مدنية".

واستطرد بالقول "ثانيًا، التأكد من أن أوكرانيا ستتغير من مركزية روسية تامة إلى بلد محايد... ثالثًا، التخلص من الكتائب والأنظمة القومية التي تعارض القوات الروسية الآن، والتي تحاول الآن تغطية نفسها تحت درع المدنيين، مما يمهّد الطريق لخسائر مدنية".

وانتهى بالقول "وكذلك لضمان أن أوكرانيا تدرك حقيقة أن القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، وأن جمهوريتي لوغانسك ودونتسك الشعبيتين مستقلتين، وأن أوكرانيا فقدتهما بعد الانقلاب الذي حدث في عام 2014".