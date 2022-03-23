ينقل مراسل CNN، إيفان واتسون، المشهد من أمام مقبرة ومشرحة مؤقتة في دنيبرو بأوكرانيا لمن قتلوا في الغزو الروسي، حيث تحولت مقطورات تبريد إلى مكان لحفظ جثث الجنود الروس.

ويقول مسؤولو المدينة إن مقطورة التبريد مليئة جزئيًا بجثث حوالي 350 جنديًا روسيًا، بينما أشاروا إلى وجود شاحنة تبريد أخرى، يقولون إنها متوقفة في جزء آخر من المدينة مع قرابة 400 جثة روسية.

وأشار المسؤولون إلى أنهم يجرون اختبارات الحمض النووي للقتلى الروس، وأنهم سيرسلون هذه الجثث إلى العاصمة الأوكرانية لإعادتها في النهاية إلى روسيا وإلى عائلاتهم لدفنها بشكل لائق