مع تعطل حرب روسيا في أوكرانيا، وقول الولايات المتحدة إن الروح المعنوية مشكلة بالنسبة للقوات الروسية، علمت CNN عن اجتماع نادر في موسكو بين مسؤولين عسكريين من الولايات المتحدة وروسيا، ووفقًا لقرير للولايات المتحدة عن الاجتماع، فقد تضمن "لحظة كاشفة" من الجنرال الروسي يفغيني إلين، جنرال ذو خبرة واسعة في التعامل مع المسؤولين الأمريكيين.

مع انتهاء الاجتماع، وفقًا للتقرير، سأل ملحق أمريكي بعفوية عن أصول عائلة إلين في أوكرانيا، وبحسب التقرير، قال المسؤولون الأمريكيون إن سلوك الجنرال الرزين "أصبح فجأة هائجًا ومضطربًا".

أجاب إلين أنه ولد في أوكرانيا وذهب إلى المدرسة في دونيتسك، وبعد ذلك قال، وفقًا للتقرير، إن الحالة في أوكرانيا "... مأساوية، وأنا مكتئب جدًا بسببها." قبل أن يسير دون مصافحة أحد.

وكتب الملحق في التقرير "جعلني الشرار في عينيه وسلوكه المرتبك أشعر بالقشعريرة".

الاجتماعات مع المسؤولين الروس تسير بشكل نموذجي، لكن الملحقين قالا إنهما لم يشهدا أبدًا "مثل هذا الغضب من قبل نظرائهم الروس في اجتماع رسمي".

انتهى التقرير بـ"على الأقل، من الواضح أن مشاكل الروح المعنوية بين القوات الروسية لا تقتصر على قوات الخطوط الأمامية".