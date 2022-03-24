رغم أنها لم تشارك في البداية إلا أنها لا تزال قوية. فضد كل الاحتمالات، لم تتمكن روسيا من الهيمنة على الأجواء الأوكرانية. تحدثت شبكة CNN إلى الطيّار أندريه، الذي كان في موقع غير معلوم ويخفي هويته لأسباب أمنية.

وقال أندريه في المقابلة "في البداية، هيمن الطيارون الروس بسبب عدد المقاتلين والمعدات. لقد بدأوا الآن في رفض الطيران لأننا نسقطهم. حاولنا العمل بتكتيكات".

وأضاف الطيّار "كانت هناك جولة حلق فيها 3 منا ضد 24 منهم. هذا يعني أن مقاتلينا الثلاثة صدوا هجوم طائرتهم الـ24".

ولا يمكن لـCNN التحقق من تلك المزاعم، ولكن أثناء المقابلة، كان يمكن سماع صوت ما بدا أنه إقلاع مقاتلة أوكرانية.

من جانبهم، اعتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في البداية أن روسيا ستهيمن على السماء على مدار أيام فقط بعد غزوها. لكن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، قال إنهم جاهزون.

وتم إسقاط الكثير من الطائرات الروسية بواسطة صواريخ محمولة تم توريدها من قبل الحلفاء الغربيين. لكن الأوكرانيين ما زالوا يشغلون أنظمة طويلة المدى مثل إس 300. بينما بيّن المتحدث باسم القوات الجوية أن أوكرانيا تريد صواريخ غربية وطائرات أمريكية، قائلًا "أتحدث عن أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة التابعة لحلف الناتو ومقاتلات إف 15 إيغل و إف 16 فايتنغ فالكون. قد تكون غير مستخدمة أو غير مشغلة، لكنها قد تخدم الجيش الأوكراني".