“دمار تام“.. مراسل CNN يتفاعل مع مشاهد الأضرار في ماريوبول

تظهر مقاطع الفيديو التي تخرج من مدينة ماريوبول الأوكرانية مشاهد الدمار الكبير، حيث أن المدينة محاصرة، ومن المستحيل تقريبًا للناس الدخول إليها والخروج منها.

وكان هناك بعض الممرات الإنسانية، الأمر الذي نجح على نحو ما، لكن المشاهد القادمة من المدينة تظهر الوضع الصعب الذي تتعرض له ماريوبول.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN جثثًا ملقاة وسيارات مدمرة، وسط تأثر كل المباني التي ظهرت في مقطع الفيديو جراء القصف.

وتفاعلًا مع المقطع، قال مراسل CNN، فريد بلايتن، "لم أر شيئًا مثل هذا منذ الأيام الأسوأ للحرب السورية التي غطيناها بشكل واسع أيضًا. تواجه ماريوبول وضعًا مزريًا حتمًا، والأشخاص العالقون في الداخل في خطر مع استمرار القوات الروسية في الهجوم".