يستعرض المحلل الأمني في CNN، بيتر بيرغن، الآثار المترتبة على غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان وانسحابه منها، وكيف يمكن أن نقارنه بالحرب الروسية في أوكرانيا اليوم.

وقال بيرغن إن التشابه الأكبر بين حرب السوفييت في أفغانستان والغزو الروسي لأوكرانيا هو "أن 15 ألف جندي روسي قد يكونوا قد ماتوا وفقًا لتقديرات مسؤولي الناتو لشبكة CNN. الأرقام الرسمية خلال حرب السوفييت عام 1980 هي موت 15 ألف جندي روسي. لذا ففي 9 سنوات من الحرب خلال الثمانينيات، قُتل 15 ألف جندي روسي. وفي شهر واحد في أوكرانيا، لقي 15 ألف جندي روسي حتفهم".

وأضاف المحلل الأمني أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "يفهم أن جدار برلين وقع عندما انسحب السوفييت من أفغانستان، يعرف أن هذا لم يكن عارضًا، لقد كان ضابطًا شابًا في لجنة أمن الدولة بالاتحاد السوفيتي بألمانيا الشرقية حينها، لقد كان حدثًا فارقًا في حياته".

كما أشار بيرغن إلى أنه "لا بد أنه (بوتين) على دراية بأن الأشياء قد تتغير لغير صالحه إذا عاد ما يكفي من أكياس الجثث إلى الديار".

واستذكر بيرغن التاريخ الروسي، وأشار إلى الحرب العالمية الأولى قائلًا "وبالعودة أكثر في التاريخ الروسي، خسرت عائلة رومانوف الحرب العالمية الأولى، تخلوا عن العرش أولًا ثم أُعدموا. لذا فإن بوتين على دراية تامة بهذا التاريخ الروسي، أنه إن فشلت في الحروب، فقد تكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لك".