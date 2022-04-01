تحت دوي الضربات الصاروخية وانفجارات المدفعيات، ظهر دليل على تهديد مميت آخر يسمى الذخائر المتسكعة، أو طائرات كاميكازي، التي جلبها الروس لتضرب بقوة خلف الخطوط الأوكرانية.

فعلى عكس الطائرات العسكرية بدون طيار الضخمة، التي تطير مئات الكيلومترات في الساعة عبر مسافات شاسعة، في كثير من الأحيان لإلقاء الصواريخ والعودة إلى الوطن، فإن طائرات كاميكازي صغيرة وبطيئة ويمكن التخلص منها.

يزن جهاز Switchblade 300، على سبيل المثال، أقل من 3 كيلوغرامات، ويمكن حمله في حقيبة ظهر، ويتم إطلاقه بسرعة وسهولة. سيحلق بسرعة 100 كيلومترًا في الساعة لمدة 15 دقيقة بينما تتصيد كاميرا المراقبة ونظام تحديد المواقع المزود به العدو القريب.

بمجرد تحديد الهدف وإصدار الأمر، يمكن للطائرة بدون طيار أن تنطلق بسرعة تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة، لتهبط وتنفجر عند الاصطدام.

لكن مع احتدام المعركة، كما يقول المحللون العسكريون، فإن الأوكرانيين الذين يمتلكون مثل هذه الطائرات بدون طيار، قلبوا الطاولة على الروس، ويستخدمونها بأثر أكثر فتكًا.

ووفقًا للمحللين، تتناسب طائرات كاميكازي تمامًا مع الفرق الصغيرة سريعة الحركة التي يفضلها الأوكرانيون، ومن الصعب اكتشاف الطائرة ويمكنها اختراق المراكز على بعد أميال. ويبدو أنه يتم استخدام عدة أنظمة متفاوتة الحجم والسرعة والقدرات من قبل الأوكرانيين، بينما تلتزم الولايات المتحدة بتعزيز الجهود الأوكرانية مع 100 من أنظمة الطائرات هذه.