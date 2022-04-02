وزير خارجية أوكرانيا لـCNN: القوات الروسية "ليست قوية بما يكفي"

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لشبكة CNN يوم الجمعة إنه يعتقد أن إعادة تجميع القوات الروسية تحدث لأنهم "لا يستطيعون تحمل الضغط" لمواصلة الهجوم على أوكرانيا من ثلاث جبهات.

"في اليوم الذي أعلنت فيه روسيا أنها ستقلل بشكل كبير “من النشاط العسكري حول كييف وتشيرنيهيف”، قالوا ذلك في الوقت الذي بدأت فيه القوات الأوكرانية في طردهم بنجاح من القرى والبلدات الصغيرة بالقرب من كييف".

وأضاف: "لذا، فإن سبب قولهم ذلك هو أنهم شعروا أنهم لا يستطيعون تحمل الضغط. لا يمكنهم الحفاظ على خط المواجهة حول كييف".