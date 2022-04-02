زيلينسكي: الروس ينسحبون "ببطء ولكن بشكل ملحوظ" خارج شمال أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب الجمعة إن القوات الروسية تنسحب "ببطء ولكن بشكل ملحوظ" من شمال أوكرانيا.

"المحتلون يسحبون قواتهم في شمال بلادنا. الانسحاب بطيء لكن ملحوظ. في بعض الأماكن يتم طردهم بالمعارك. في بعض الأماكن يتركون مواقعهم بمفردهم".

وأضاف: "نحن نتحرك قدما. نتحرك بعناية. ويجب على كل من يعود إلى هذه المنطقة توخي الحذر الشديد أيضًا! لا يزال من المستحيل العودة إلى الحياة الطبيعية كما كانت. حتى في المناطق التي نعود إليها بعد القتال. يجب الانتظار. انتظر حتى يتم تطهير أرضنا. انتظر حتى تطمئن إلى أن القصف الجديد مستحيل."