يصف مراسل CNN، فريد بلايتن، زيارة الموقع المدمر في بوتشا بأوكرانيا، وهي مدينة تقع خارج كييف، حيث اكتشفت CNN مقبرة جماعية لمدنيين أوكرانيين.

من جانبه، رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على أنباء المقبرة الجماعية، ووصفها بأنها "إبادة جماعية".

وأظهرت الشرطة الأوكرانية المقبرة الجماعية لطاقم CNN في بوتشا، قائلين إنهم يعتقدون أنه قد تم دفن ما يصل إلى 150 مدنياً هناك - لكن لا أحد يعرف العدد تحديدًا.

كما يُظهر مقطع فيديو من بوتشا جثثًا في الشوارع بعد مغادرة القوات الروسية للمنطقة، وتظهر بعض الصور جثث أشخاص وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. نفت وزارة الدفاع الروسية قتل المدنيين، وتزعم أن صور القتلى المدنيين "زائفة".