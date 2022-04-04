ناقش الأوليغارشي الروسي المنفي، ميخائيل خودوركوفسكي، في مقابلة مع مذيع CNN، فريد زكريا، عقلية الرئيس فلاديمير بوتين، وتطرق إلى الخيارات المتبقية أمامه في الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، واللحظة التي أصابته بـ "الجنون".

وقال خودوركوفسكي "بالنسبة له (بوتين)، فإن الوضع اليوم معقد للغاية. في البداية، كان ما يرغب به هو تغيير القوة في كييف، ووضع حاكم يذعن له. وتوقع أن يتم مقابلته بالزهور من قبل الأوكرانيين".

وتابع بالقول "عندما لم يحدث هذا، أصابه بالجنون. حقيقة أن الناس في خاركيف لم يلتقوه بالزهور، لم يغضبه ذلك فقط، أعتقد حقًا أن ذلك أصابه بالجنون. هذا عندما بدأ في قصف خاركيف وكييف".

وأشار خودوركوفسكي إلى أن أمام بوتين الآن "3 خيارات، 3 طرق للخروج. الطريقة الأولى هي الاستمرار في الضغط على أوكرانيا، وفقدان القوات على الأرجح في هذه العملية، لأن الأوكرانيين يقاتلون بقوة أكبر كل يوم".

واستطرد قائلًا "ثانياً، يمكنه استخدام أسلحة الدمار الشامل على أمل أن هذا سيجبر الأوكرانيين على التراجع. والخيار الثالث هو بدء مفاوضات فعلية. عندما قال السيد بايدن ومسؤولو الناتو بصوت واحد، إنه إذا استخدم السيد بوتين أسلحة الدمار الشامل، فستحصل على رد مناسب من الناتو، هذا يترك لبوتين خيارًا واحدًا فقط، الجلوس فعليًا على طاولة المفاوضات".