قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلنغ، في مقابلة مع CNN، إن الاختبار الأمريكي الناجح لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت يخدم في مواجهة برنامج الصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقال هيرتلنغ "اعتقد بوتين أن اختباره للصاروخ الذي يفوق سرعة الصوت قبل عام، وأن استخدام صاروخ أو اثنين منهما في هذه الحملة سيشكل تهديدًا وأنه أمر لا يمكننا الرد عليه".

وتابع قائلًا "معرفة أن الولايات المتحدة قد اختبرته، ولديه القدرة على فعل الكثير فيما يتعلق بمخزوننا لهذا النوع من الصواريخ والأنواع الأخرى على الأرجح، أعتقد أن هذا رد على تهديد السيد بوتين".