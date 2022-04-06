شرح العميد المتقاعد، ستيف أندرسون، كيف أن أحد الأسلحة ضروري لمساعدة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية.

وقال أندرسون إن "السبب وراء قيام الأوكرانيين بعمل جيد هو 3 أمور. أولًا، إرادة الشعب الأوكراني. إنهم ينتصرون في هذه الحرب. ثانيًا، حرب اللوجستيات. لقد رأينا كيف أدى الروس بشكل مريع جداً وكيف أدى الأوكرانيون بشكل جيد. العنصر الثالث هو التكنولوجيا. يستغل الأوكرانيون التكنولوجيا ويستخدمون الطائرات بدون طيار بطريقة لا تصدق".

وتابع بالقول "هذا أحد مظاهر ذلك. هذه الطائرة، سويتش بليد. الجيل الأول هي سويتش بليد 300، وهي طائرة صغيرة وليست مهمة في أي شيء سوى أنها مضادة للأفراد. أما هذه (سويتش بليد 600) فهي طائرة مضادة للدبابات. هذا نوع التكنولوجيا الذي نحتاج إلى إرساله هناك".