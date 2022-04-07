تحدث وزير الدفاع الأوكراني السابق، أندريه زاغورودنيوك، مع مذيع CNN، مايكل هولمز، في مقابلة سلطت الضوء على الأحداث التي تشهدها كييف جراء الغزو الروسي.

وقال زاغورودنيوك عند سؤاله عما إن كانت أوكرانيا ستسمح بأن يأخذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جزءًا من البلاد، إنه "لا أعتقد أن أوكرانيا سوف تسمح بذلك. لا أعتقد أن أي سياسي في وضع يسمح له باتخاذ قرار بقطع كتلة من دولة ذات سيادة وإعطائها لبوتين ببساطة لأن - لأن بوتين يريد ذلك".

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني السابق "لا أعتقد أن هذا قانوني، في الواقع، من أي منظور قانوني أوكراني أو دولي. الشعب الأوكراني يقاوم ويقاتل من أجل الحرية. ولذا، لا أعتقد أن هذا شيء يجب أن تفعله أي دولة، بالرد على العدوان بالقول حسنًا، ها نحن هنا. لنقتطع ثلث البلد، خذه".

وأكد زاغورودنيوك أنه في هذه الحالة "سوف يستمر بوتين. ليس الأمر كما لو أنه يريد دونباس فقط. إنه يريد أوكرانيا بأكملها. إذا سمحنا له بأخذ جزء من البلد بسهولة، فسوف ينتقل إلى أبعد من ذلك".