نشرت السلطات الأوكرانية مقطع فيديو من طائرة بدون طيار يظهر مواقع عسكرية روسية مهجورة في منطقة شديدة التلوث الإشعاعي في منطقة الحظر بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

وقالت السفيرة الأوكرانية إلى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، إن هذا الأمر يظهر "استهتار الروس بالأرواح والذي يظهرونه في كل مكان في أوكرانيا، حتى مع جنودهم".

وأكدت السفيرة على أن بلادها أمضت "سنوات عديدة مع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين لتغطية الموقع وحمايته وتنفيذ طريقة الاحتواء الجديدة بحيث لا يمثل ذلك تهديدًا لأي شخص بعد الآن. كنا حريصون على وجه التحديد على عدم إثارة الأرض والعمل هناك بعناية حيث يكون ذلك ممكنًا فقط".

كما أعربت عن استغرابها من إصدار أمر بالحفر هناك، قائلة "أعني - كيف .. كيف .. لا أعرف حتى أعبر عن ذلك. ما مدى القسوة أو الغباء الذي يجب أن تكون عليه لإخبار جنودك بالحفر في مكان الإشعاع حيث يعلمون أنه لا يُسمح لهم بالقيام بذلك؟"، على حد تعبيرها.