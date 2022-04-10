جونسون يشيد بعمال السكك الحديدية الأوكرانية

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشكر لـ"الرجال الحديديين" العاملين في السكك الحديدية في أوكرانيا.

وقال جونسون، في مقطع فيديو، نشر يوم الأحد، وهو يستقل قطارًا متجهًا إلى كييف من بولندا: "مرحباً، هذا بوريس جونسون هنا، رئيس وزراء المملكة المتحدة. أنا أسافر على متن قطار رائع للسكك الحديدية الأوكرانية من بولندا إلى كييف".

وأضاف: "أود فقط أن أقول شكراً جزيلاً لجميع موظفي السكك الحديدية الأوكرانية على ما تفعلونه. أعتقد أنكم أشخاص حديديون، رجال ونساء حديديون لأن هذه هي الصناعة التي تتمنون أن تعملوا بها. لكنني أعتقد أنها تعكس أيضًا الروح، وأنتم تعكسون روح أوكرانيا في مواجهة العدوان المروع الذي نراه. وأنا آسف جدًا لفقدان بعض زملائك ورفاقك في كراماتورسك. ونحن في المملكة المتحدة نتعاطف معكم ونتضامن معكم".