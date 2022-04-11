تم تكليف الجنرال الكسندر دوفيرنيكوف بقيادة القوات الروسية للتقدم عبر المدن والبلدات الأوكرانية.

هذا هو الرجل الذي يُعتقد أنه حقق "الانتصارات"، إذا جاز التعبير، لروسيا في سوريا، دعماً لقوات الرئيس بشار الأسد. إنه أيضًا الرجل الذي يتذكر الجميع بأنه أفلت من العقاب.

وأمل الرئيس بوتين هو أنه سيحقق نصرًا قبل التاسع من مايو، ذكرى استسلام النازيين للقوات السوفيتية، حتى يكون هناك استعراض للنصر في الميدان الأحمر في روسيا.

لكن يبقى أن نرى ما إذا كان الأمر سيكون بهذه البساطة نظرًا إلى ما حدث للقوات الروسية في أوكرانيا، فهي بلد مختلف جدًا. لم تكن القوات الأوكرانية فقط قادرة على صد الهجوم الروسي هنا في كييف وفي الأراضي المحيطة، لكنهم يتلقون أيضًا دعمًا مختلفًا تمامًا من قبل المجتمع الدولي.

لقد تم إعطاؤهم ترسانة من القدرات المضادة للطائرات، وهذا ما ساعد الجنرال دوفيرنيكوف في الفوز في سوريا، القدرة الجوية المتفوقة التي كانت تمتلكها قواته.

ومهما كان ما سيحدث في الأيام والأسابيع المقبلة، فإن الرسالة التي يبعث بها الرئيس بوتين إلى العالم مخيفة، أن الرجل المسؤول عما تعتقد منظمات حقوق الإنسان السورية أنه وفاة أكثر من 5600 رجل وامرأة وطفل هو الآن المسؤول عما يحدث هنا على الأرض في أوكرانيا.