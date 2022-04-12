"كأنها ألعاب نارية".. شاهد عيان يصف لحظة إطلاق النار في مترو نيويورك

وصف شاهد العيان، ياف مونتانو، لحظة إطلاق النار داخل مقصورة مترو أنفاق نيويورك في محطة بروكلين بالولايات المتحدة.

وقال مونتانو في مقابلة مع CNN إنه كان داخل مقصورة القطار أثناء حدوث إطلاق النار، مشيرًا إلى أن كل شيء حدث "في الجزء الخلفي من نفس المقصورة. بمجرد أن انتشر الدخان، بدأ يغمر كل شيء، و بدأ الناس في التوجه إلى مقدمة المقصورة".

وتابع شاهد العيان بالقول "لا أعرف ما إذا كان الناس يعرفون ذلك، لكنه أحد القطارات القديمة، حيث يغلقون أبواب التنقل بين المقصورات، وكان هناك رجل في القطار يستخدم كل قوته لمحاولة فتح الباب، وانتهى الأمر به بفتح الباب، ولكن الباب الآخر للدخول إلى المقصورة الأخرى كان مغلقًا، وكان الناس في تلك المقصورة يشاهدون ما يحدث وحاولوا فتح الباب ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك".

وأكد مونتانو أن الدماء كانت تدفق على الأرض، قائلًا "وفي ذلك الوقت، لم أكن أفكر في أنه إطلاق نار، لأنه بدا وكأنها ألعاب نارية. كل ما رأيته كان أشخاصًا يدفعون بعضهم البعض، في محاولة للوصول إلى الباب الذي كان مقفلًا وسط شعور بالذعر، ولكن لحسن الحظ، تحرك القطار سريعًا إلى المحطة التالية واندفع الجميع خارج القطار".

وعند سؤاله عما إن كان قد رأى المسلح، أشار مونتانو إلى أنه لم ير شيئًا، قائلًا "كل ما رأيته كان دخانًا. رأيت دخانًا ورأيت أشخاصًا يركضون نحوي ويصرخون، لذلك تحركت وجلست خلف اللوح الخشبي على جانب الكرسي، بجانب الأبواب، أبواب مدخل عربة القطار، وبقيت هناك".