ينتظر العائدين منهم.. شاهد تكتيك روسيا الوحشي الجديد لقتل الأوكرانيين

توصل الروس إلى تكتيك جديد للتأكد من أن وقع هجماتهم يتجاوز الضربة الأولى، وذهب طاقم CNN إلى منطقة السوق المركزية في خاركيف مع خدمة المستجيبين الأوائل للحالات الطارئة في أوكرانيا لتوثيق ما يقوم به فريق التخلص من القنابل هناك، إثر وضع الجيش الروسي للألغام في جميع أنحاء المنطقة.

المقدم أيغور أوفتشاروك، قائد مجموعة تفكيك المتفجرات في خدمات الطوارئ، قال لـCNN إن "الألغام تنفجر من تلقاء نفسها وتسبب الضرر. يمكن أن تنفجر هذه الألغام بعد 3 إلى 40 ساعة، لذلك يتعين علينا تفجيرها عن بعد لتجنب إلحاق الضرر بالسكان المدنيين".

ومع وجود ألغام غير منفجرة في جميع أنحاء المنطقة، لا يمكن الاقتراب منها كثيرًا. وما يفعله فريق التخلص من القنابل هو أنهم يلفون متفجرات بلاستيكية حول أسلاك، ويربطونها بمفجّر. يتم وضع ذلك بعدها بجوار اللغم غير المنفجر، يتراجعون، ثم يقومون بتفجيرها.