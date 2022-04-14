تحدث مذيع CNN، جيك تابر، مع منسق الاستجابة الأول الذي هرع للمساعدة بعد أن أصاب صاروخ روسي محطة قطار في كراماتورسك بأوكرانيا.

وجاءت المكالمة في الصباح من عمدة كراماتورسك: "حدث شيء ما في محطة القطار. تعال فورًا". سمع المنسق، فياتشيسلاف زابوروجيتس، الانفجار. ركض هناك على الفور.

عندما وصل، "كانت هناك أجساد ممزقة إلى قطع"، حسبما قال، مضيفًا "كان هناك الكثير من الدم. برك من الدماء. كان من السهل تتبع عدد الأشخاص الذين تحركوا بسبب آثار الدم على الأرض. رأيت الكثير من كبار السن، أغلبهم من النساء والأطفال الصغار. أشخاص بسيطون جدًا لا يمتلكون سياراتهم الخاصة. لقد كانت في الأساس موجة الإخلاء الأخيرة".

قبل الحرب، كان زابوروجيتس مهندس بناء في كييف. يقضي أيامه الآن في القيادة حول أوكرانيا، لترتيب النقل الطبي للناس في المناطق السكنية المحاصرة.

كان من المفترض أن يغادر القطار محطة كراماتورسك في الساعة 9 صباحًا. لكنه تأخر. بدأ الناس القدوم إلى المحطة حوالي الساعة 10 صباحًا. ويتوقع زابوروجيتس أن يكون مخبر قد أطلع الروس متى يجب أن يهاجموا، من أجل الحد الأقصى من الخسائر المدنية.

وأكّد المنسق أنه "مما شاهدته ورأيته، يمكنني القول أن هذه ليس حربًا. إنه محض إرهاب".