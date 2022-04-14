لا يوجد شيء هادئ في الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وبمكان ليس ببعيد عن مدينة بارفينكوفي، تحذر قنابل الهاون الروسية مما سيأتي.

تحدث مراسل CNN، بن ويديمان، إلى المدنيين والقوات في الجبهة الشرقية لأوكرانيا، مع بدء الهجوم الروسي في المنطقة.

أحد الجنود قال لمراسل شبكتنا إن "الروس قادمون"، مشيرًا إلى أنهم ليسوا "في وضع سهل".

وقتلت القذائف الروسية، الثلاثاء، 3 أشخاص، بمن فيهم فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وفقًا لعمدة البلدة، الذي يحث المقيمين على المغادرة. اكن لا يستمع الجميع إلى مطالباته، والحشود القليلة العنيدة تنتظر الإمدادات.

"هذه هي مدينتنا"، تُصر غالينا. "سنبقى هنا. نعلم أن جنودنا يقومون بحمايتنا".

أما ليودميلا فإنها تتطلع إلى قوة أعلى، قائلة "سوف نصلي إلى الله، ربما سينقذنا جميعًا".

من جانبها، كانت إليزابيثا ذات الـ83 عامًا جالسة أمام منزلها. ستبقى هي أيضًا في مكانها، قائلة "زوجة ابني خائفة وستغادر على الأرجح اليوم، كما تقول، لكنني لست خائفة".